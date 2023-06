Maria De Filippi era presente ai funerali di Silvio Berlusconi. Ecco cosa avrebbe fatto una volta terminata la cerimonia.

Maria De Filippi è stata seduta accanto a Silvia Toffanin e vicino al resto della famiglia Berlusconi durante le esequie dell’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. A seguire (stando a quanto riporta TvBlog) la conduttrice sarebbe partita per la Sardegna, dove sarebbe impegnata con i preparativi di una nuova stagione di Temptation Island.

Maria De Filippi

Maria De Filippi: cosa ha fatto dopo i funerali di Silvio Berlusconi

Come aveva fatto a seguito del lutto subito a causa della scomparsa di suo marito, Maurizio Costanzo, Maria De Filippi ha preferito mettersi subito a lavoro anche dopo i funerali di Silvio Berlusconi e infatti, appena qualche ora dopo le esequie, sarebbe partita per la Sardegna per occuparsi della nuova stagione di Temptation Island.

Dopo i funerali dell’ex premier è stato lo stesso Pier Silvio Berlusconi a fare un discorso ai dipendenti Mediaset intimando loro di tornare a svolgere il loro lavoro come sempre. “Da domani, però, noi facciamo un click e torniamo a essere un’azienda viva, piena di energia e forza, come è stata tutta la sua vita”, aveva detto il figlio di Silvio Berlusconi.

