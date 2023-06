Manila Nazzaro si è scagliata contro i TheBorderline, gli Youtubers che hanno causato un incidente in cui ha perso la vita un bambino.

Manila Nazzaro è intervenuta via social sulla controversa vicenda che ha visto protagonisti i TheBorderline, ossia il gruppo di Youtubers protagonista di un grave incidente nella zona di Casal Palocco a Roma in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni.

“Vi odio profondamente. Buttate la chiave della cella”, ha scritto sui social Manila Nazzaro, e ancora: “Quattro mocciosi viziati e senza cervello noleggiano un’auto di lusso con i soldi di papino e distruggono una famiglia”.

Manila Nazzaro

Manila Nazzaro contro i TheBorderline

In tanti sui social si sono detti d’accordo con la Nazzaro e si sono scagliati contro il gruppo di Youtubers. Al momento le forze dell’ordine stanno svolgendo i dovuti controlli sulla vicenda e uno degli Youtubers (e cioè colui che era alla guida) è attualmente indagato.

