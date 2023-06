Cristina Marino è stata bersagliata dalle critiche per aver postato una foto in cui è ritratta in bikini e con il suo lato B in bella mostra.

Cristina Marino si sta godendo la bella stagione in compagnia della famiglia e accanto ai suoi due bambini e, nelle scorse ore, ha condiviso sui social le foto delle ultime giornate trascorse con il marito Luca Argentero e i figli. L’attrice ha anche postato una foto in cui appare in bikini e con il lato B in bella mostra e la foto ha finito per scatenare una vera e propria bufera in rete.

“Ovviamente era necessario mostrare anche le chiappe”, le ha scritto un utente, mentre altri hanno aggiunto: “Sì, tranquilla… lo sappiamo che hai un bel lato b…”, e ancora: “Basta con sto c*** fuori! Saresti bella comunque, anche se non facessi vedere tutto”.

Cristina Marino: critiche per la foto del lato B

Cristina Marino è stata travolta da una vera e propria ondata di critiche per le foto del suo lato B e in tanti, sui social, hanno tempestato l’attrice di commenti negativi. Al momento la moglie di Luca Argentero ha preferito non replicare a questo genere di commenti, e in tanti si chiedono se prima o poi lo farà.

L’attrice è diventata mamma per la seconda volta appena 4 mesi fa e lei e suo marito sembrano essere più felici che mai accanto al piccolo Noè Roberto e alla figlia Nina Speranza.

