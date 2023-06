Antonella Fiordelisi ha rotto il silenzio sulla sua storia con Edoardo Donnamaria e ha svelato che sarebbero riusciti a chiarirsi.

Pace fatta tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. La modella in queste ore ha rotto il silenzio via social confermando di aver effettivamente litigato con il fidanzato e di esser poi riuscita a chiarire con lui.

“Sono stata male in questi giorni. Ora sembra tornato tutto alla normalità e ci amiamo più di prima. Vi ringrazio per la preoccupazione, ma non è facile condividere sempre la propria vita sui social. Per me è più semplice, Edoardo fa ancora un po’ di fatica, ma ci stiamo riprovando”, ha affermato.

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: pace fatta

A quanto pare tutto si sarebbe risolto per il meglio per Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, ed è stata la stessa modella a confermare nelle ultime ore di aver fatto la pace con la sua dolce metà. Le voci in merito a una presunta rottura tra i due hanno iniziato a circolare nei giorni scorsi, quando Antonella e Edoardo hanno smesso di mostrarsi insieme sui social.

In tanti tra i fan della rete sono impazienti di saperne di più su cosa riserverà il futuro alla coppia sbocciata nella casa del GF Vip e molti si chiedono se i due siano davvero destinati a restare insieme. Edoardo non ha fatto segreto di desiderare presto una famiglia insieme a Antonella, di cui a quanto pare è più innamorato che mai.

