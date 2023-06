Attraverso i social Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis hanno svelato i motivi per cui non hanno preso parte ai funerali di Silvio Berlusconi.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis sono stati tra i grandi assenti ai funerali di Silvio Berlusconi e nelle scorse ore la stessa produttrice ha svelato via social i motivi della questione mostrando gli studi di Ciao Darwin, dove era in corso una registrazione del programma e dove è stato comunque trasmesso il funerale dell’ex premier.

“L’unico modo per essere lì”, ha scritto la conduttrice chiarendo quindi perché lei e Paolo Bonolis non fossero fisicamente in piazza Duomo.

Sonia Bruganelli Paolo Bonolis

Paolo Bonolis e Bruganelli assenti ai funerali di Berlusconi

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli erano assenti ai funerali di Silvio Berlusconi e in tanti, sui social, si sono chiesti il perché della questione. La stessa conduttrice nelle scorse ore ha risposto alle domande dei fan in merito alla vicenda, chiarendo che lei e il suo – ormai – ex marito fossero impegnati nelle riprese di Ciao Darwin (dove comunque è stato trasmesso il funerale in modo di consentire anche a loro di assistere alla cerimonia).

Lo stesso ad Mediaset Pier Silvio Berlusconi dopo le esequie del padre ha sottolineato ai suoi dipendenti l’importanza di tornare subito a lavoro.

Riproduzione riservata © 2023 - DG