Tra indennità da deputata e la presunta eredità di Berlusconi, ecco a quanto ammonterebbero le cifre da capogiro attribuite a Marta Fascina.

Marta Fascina è una deputata nota soprattutto in quanto ultima fidanzata di Silvio Berlusconi. Sembra che prima di scomparire l’ex premier abbia fatto modificare il suo testamento per lasciare parte della sua eredità alla Fascina che, inoltre, percepirebbe (stando a quanto riporta Money.it) un’indennità da deputata di 5.000 euro al mese più una diaria di 3.503,11. La sua dichiarazione dei redditi al 2022 era di 101.811 euro, e sembra che la cifra fosse la stessa della dichiarazione precedente.

Marta Fascina

Marta Fascina: quanto guadagna

Marta Fascina ha iniziato la sua carriera di deputata nel 2013 ma ha cominciato a essere veramente conosciuta nel 2020, anno in cui è uscita allo scoperto con Silvio Berlusconi (che l’ha presentata come sua fidanzata ufficiale e che, nel 2022, si era unito a lei in una sorta di matrimonio non ufficiale). Secondo Money.it la Fascina tra diaria, indennità da deputata e rimborsi spese guadagnerebbe una cifra pari a 13.971,35 euro di stipendio al mese. Sulla questione ovviamente non vi sono conferme e al momento non è dato sapere di più.

Il 14 giugno ai funerali di Berlusconi Marta Fascina è apparsa visibilmente provata per la scomparsa di quello che considerava il grande amore della sua vita.

Riproduzione riservata © 2023 - DG