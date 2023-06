Chiara Ferragni ha replicato contro gli haters che l’hanno presa di mira per via delle dimensioni del suo seno.

Chiara Ferragni ha postato alcune foto in cui era ritratta senza reggiseno e ha scatenato le critiche degli haters. Un leone da tastiera le ha chiesto provocatoriamente: “Le t*tte dove stanno?”, e l’influencer ha risposto piccata: “Sono piccole, sono sempre le stesse e stanno dove dovrebbero stare”, e ha aggiunto “Da sempre e per sempre rappresentante delle te**e piccole!”.

Chiara Ferragni: i commenti sul seno

Chiara Ferragni ha deciso di dare pan per focaccia agli haters che l’hanno presa di mira via social per le dimensioni del suo seno e ha dato prova di essere serena e felice della sua taglia di reggiseno. Non è la prima volta che l’influencer si è trovata a fare i conti con gli haters dei social che in passato l’hanno presa di mira più volte per il suo modo di vestire o per i suoi comportamenti con i figli.

Negli ultimi giorni la celebre imprenditrice digitale è invece finita nell’occhio del ciclone per via del caso dei pandori Balocco. Al momento la moglie di Fedez non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda, e in tanti si chiedono se lo farà.

