Francesca Vaccaro ha fatto una dolce dedicata a suo marito Carlo Conti nel loro 11esimo anniversario di matrimonio.

Il 16 giugno 2012 Francesca Vaccaro e Carlo Conti sono diventati marito e moglie e in queste ore la costumista ha deciso di celebrare la ricorrenza con alcuni scatti speciali che la ritraggono al fianco di suo marito e a bordo di una 500 nel giorno del loro matrimonio.

“11 anni di noi! Buon anniversario amore!”, ha scritto sui social.

Francesca Vaccaro e Carlo Conti: le foto delle nozze

Francesca Vaccaro e Carlo Conti hanno trovato la vera felicita l’uno accanto all’altra e la costumista, attraverso i social, non perde occasione per dedicare i suoi messaggi d’amore al marito. In merito all’inizio della storia d’amore con quella che sarebbe diventata sua moglie e alla sua passata fama di latin lover, lo stesso Conti ha confessato Oggi: “Non ero pronto, facevo come lo yo-yo, andavo e tornavo”, e ancora: “Fu Antonella Clerici a un certo punto a dirmi: ‘O vai da lei con l’anello di fidanzamento, il brillocco, e dici che fai sul serio oppure non ti avvicinare’. Sono andato da Francesca e le ho chiesto di sposarmi. Dopo sei mesi eravamo marito e moglie”.

L’unione della coppia è stata consacrata dall’arrivo del figlio Matteo, nato l’8 febbraio 2014.

