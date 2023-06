Un gruppo di YouTubers chiamato The Borderline era a bordo del Suv che ha causato l’incidente contro una smart uccidendo un bimbo di 5 anni.

Nella zona di Casal Palocco, a Roma, un Suv avrebbe preso in pieno una smart causando un terribile incidente e procurando la morte di un bambino di 5 anni. La madre e la sorellina che erano con lui sarebbero state ricoverate in codice rosso. A bordo dell’auto vi sarebbero stati degli Youtubers del gruppo The Borderline, che già in passato aveva proposto sui propri canali social delle “sfide” come quella di vivere in auto per diversi giorni.

L’incidente d’auto causato dagli Youtubers

Gli inquirenti stanno cercando di fare chiarezza sulle reali cause del grave incidente accaduto nella zona di Casal Palocco, a Roma, dove un Suv sembra abbia preso contromano una strada finendo per scontrarsi contro una smart. A bordo del Suv in questione vi sarebbero stati alcuni YouTuber di The Borderline, che sembra si fossero prefissati di realizzare “la sfida” di trascorrere 50 ore in auto (condividendo poi il video sui social).

A bordo della smart era presente un bambino di 5 anni che purtroppo è morto sul colpo. La madre e la sorellina del piccolo sono state ricoverate in codice rosso in ospedale.

