Dopo il grave incidente che ha causato la scomparsa di un bambino i TheBordeline hanno annunciato la chiusura del loro canale Youtube.

Il fondatore di TheBordeline, Matteo Di Pietro, è attualmente indagato per lesioni e omicidio stradale e nel frattempo sui canali social appartenenti al suo gruppo di Youtuber è apparso un messaggio relativo alla vicenda e in cui il gruppo di giovani annuncia la chiusura del canale YouTube (che, a seguito della tragedia, ha ottenuto un maggior numero di visualizzazioni e, quindi, di guadagni).

“TheBorderline esprimono alla famiglia il massimo, sincero e più profondo dolore (…) Quanto accaduto ha lasciato tutti segnati con una profonda ferita”, si legge nel messaggio, e ancora: “Il gruppo TheBorderline interrompe ogni attività con quest’ultimo messaggio (…) Il nostro pensiero è solo per Manuel”.

lutto mano candela

TheBorderline chiudono il canale Youtube

Dopo le polemiche che li hanno investiti nei giorni scorsi a causa dell’incidente in cui ha perso la vita un bambino di 5 anni i TheBordeline hanno annunciato la chiusura del loro canale YouTube.

La vicenda ha profondamente scosso l’opinione pubblica e in tanti hanno visitato il canale social per conoscere notizie relative all’accaduto, facendo addirittura aumentare le visualizzazioni dei TheBordeline (e quindi i loro guadagni). Per il momento il fondatore del canale risulta indagato per lesioni e omicidio stradale e sembra che si sia rifugiato nella sua casa di Viterbo in attesa della fine delle indagini.

