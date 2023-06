Charlie Hebdo ha dedicato la sua ultima copertina alla scomparsa dell’ex premier Silvio Berlusconi e al suo “lascito” nel mondo politico.

Il quotidiano satirico Charlie Hebdo è spesso finito nell’occhio del ciclone per le sue vignette satiriche e non è stato da meno dopo la scomparsa dell’ex premier Italiano Silvio Berlusconi. Nella copertina dell’ultimo numero del giornale si vede l’ex premier ormai defunto e dalle cui orecchie uscirebbero tre vermi con le sembianze di Viktor Orbán, Giorgia Meloni e Marine Le Pen.

“Lascio in eredità all’Europa tutti i miei vermi di estrema destra”, si legge sulla copertina.

Le testament de Berlusconi !



Retrouvez :



👉 Parcoursup et le business des diplômes pourris

👉 Reportage chez les scientifiques qui essaient d’adapter les arbres au réchauffement climatique

👉 Enquête : comment l’ADN humain fait saliver les autocraties



En vente mercredi ! pic.twitter.com/vLgkxs9WkA — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) June 13, 2023

Charlie Hebdo: la copertina dedicata a Berlusconi

Silvio Berlusconi è scomparso da appena 48 ore e sui social si è già scatenata una vera e propria bufera per la copertina che il quotidiano Charlie Hebdo ha deciso di dedicare alla notizia. La satira del giornale è dedicata in particolare ad alcuni dei principali leader della destra internazionale, tra cui vi è l’attuale presidente del Consiglio italiano Giorgia Meloni.

La vignetta è rapidamente rimbalzata in rete dove in tanti l’hanno criticata aspramente. Polemiche simili hanno investito anche tutti coloro che, nelle ultime ore, hanno esultato per la scomparsa dell’ex leader italiano, avvenuta a causa di una leucemia mielomonocitica cronica.

Riproduzione riservata © 2023 - DG