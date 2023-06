Notizie e gossip della settimana tra il lutto per Silvio Berlusconi, le reazioni dei vip e anche un “giallo” su Maria De Filippi.

Nel bene o nel male non sono mancate anche questi ultimi giorni le notizie dal mondo dello spettacolo, della tv e non solo. A prendersi la scena, purtroppo, il pesante lutto che ha visto Silvio Berlusconi morire. Tantissime le reazioni alla morte del Cavaliere ma, ovviamente, ci sono state anche news più leggere tra dubbi amorosi, polemiche e qualche “giallo” come quello che ha visto coinvolta Maria De Filippi. Andiamo a vedere tutti i gossip della settimana dal 12 al 16 giugno.

I gossip della settimana: la morte di Silvio Berlusconi

Bara Silvio Berlusconi

Indubbiamente la settimana è stata condizionata dalla morte di Silvio Berlusconi avvenuta lunedì mattina, 12 giugno 2023. Il Cavaliere è morto a 86 anni dopo che era stato ricoverato il venerdì precedente, apparentemente, per controlli.

Sono stati tantissimi i messaggi dei Vip per l’ex Premier, come tantissimi sono stati i Vip e in generale le persone che sono voluti essere presenti ai funerali di Stato andati in scena mercoledì 14 al Duomo di Milano.

Di seguito anche un post Instagram con qualche immagine:

Il discorso di Pier Silvio Berlusconi dopo morte del padre

Pier Silvio Berlusconi

Come suo padre avrebbe voluto: pregare, unirsi e tornare a lavoro. Pier Silvio Berlusconi, dopo il funerale del compianto genitore, è subito tornato negli studi Mediaset dove ha ricevuto una sorpresa con moltissimi dipendenti uniti per un omaggio e un segno di vicinanza.

L’amministratore del Biscione ha ringraziato commosso con un bellissimo e sentito discorso.

Maria De Filippi in bianco e il “giallo” sulla salute

Maria De Filippi

Spazio anche a Maria De Filippi che dal funerale di Silvio Berlusconi in poi ha creato un piccolo “giallo”. In primis per il suo outfit alla cerimonia funebre. La donna ha scelto una camicia bianca che poco si addice ad un funerale appunto. Peccato che, a quanto pare, fosse una chiara indicazione proprio del Cavaliere.

Successivamente si è anche mossa la voce di “problemi di salute” per la Queen di Mediaset che, a modo suo, ha risposto smentendo tutto e mettendosi subito a lavoro.

Il tira e molla tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Antonella Fiordelisi

Passiamo alle notizie più leggere. Per i fan dell’ultima edizione del GF Vip è stata una settimana molto particolare dove Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno avuto una crisi. I due sembravano essersi lasciati ma poi hanno dato segnali di reunion.

A raccontare le ultime ore con tanto di ipotesi di “momento no” superato è stata la ragazza con alcune parole ai fan.

Sanremo 2023, multa alla Rai dall’Agcom

Amadeus, Chiara Ferragni, Marco Amadeus, Chiara Ferragni, Marco Mengoni e Gianni Morandi

La settimana dal 12 al 16 giugno si è conclusa poi con la decisione dell’Agcom di multare la Rai per i fatti di Sanremo 2023. Le motivazioni sono da ricercare per la questione Instagram e nel dettaglio per pubblicità occulta. La cifra della sanzione è davvero importante.

Riproduzione riservata © 2023 - DG