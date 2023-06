Nuovo tatuaggio per Fedez che ha scelto di farsi disegnare il volto di sua sua figlia Vittoria. Un tattoo che ha generato molte critiche.

Si torna a parlare di Fedez e, questa volta, non per questioni legate alla crisi, ora ormai ufficialmente passata con Chiara Ferragni, o alle problematiche con Luis Sal a proposito del podcast Muschio Selvaggio. Il rapper è finito al centro di diverse critiche per il suo nuovo tatuaggio che vede protagonista la figlia Vittoria. A molti, il disegno che si è fatto fare non piace e la ragione sembra essere comune…

Fedez, tatuaggio per Vittoria: è pioggia di critiche

Fedez

Tutto nasce, ovviamente, dai social dove Federico ha condiviso il suo ultimo tatuaggio. Un disegno, fatto sulla gamba, che vede il volto di Vittoria protagonista. La figlia più piccola è ben visibile e riconoscibile ma è intenta a piangere e fare il broncio. Una scelta ben precisa che lo stesso rapper ha spiegato nella didascalia del sui post condiviso: “Trovate qualcuno che vi guardi con lo stesso amore con cui mi guarda mia figlia, e poi tatuatevelo”.

Il riferimento ironico è, appunto, all’espressione della bimba. Sebbene il tatuaggio fosse, quindi, palesemente voluto così, ha generato forti critiche. Molti, infatti, hanno rimproverato Fedez di aver scelto proprio un’espressione così per la sua bimba.

“Non rispecchia la bellezza di Vittoria”, “Non mi piace che abbia scelto una foto triste di lei”, ha scritto qualcuno.

Pronta la replica del rapper: “Amici, non siate cattivi. L’ho voluto io così, poi è la foto che è stramba, il tatuaggio è bello, è la Vitto. Non siate cattivi”, ha voluto rispondere sulle sue stories Instagram papà Federico. Commentando ancora poi: “Non rispecchia la bellezza di Vittoria, è vero, ma rispecchia la sua anima”.

Di seguito anche il post Instagram del rapper con annessi commenti:

