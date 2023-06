Antonella Fiordelisi ha pubblicato un messaggio che sembra confermare la fine della sua storia con Edoardo Donnamaria.

Amore al capolinea per Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria? Da giorni i due non si mostrano insieme sui social e le speculazioni attorno a una loro crisi sono diventate sempre più insistenti. Nelle scorse ore Antonella si è decisa a rompere finalmente il silenzio, e nelle sue stories ha scritto:

“Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me. Grazie“.

Antonella Fiordelisi

Antonella Fiordelisi: addio con Edoardo Donnamaria

A quanto pare la storia d’amore sbocciata al GF Vip tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria è giunta ai suoi titoli di coda. I due non hanno ancora parlato pubblicamente delle motivazioni che li avrebbero condotti alla rottura, ma sui social Antonella ha postato sui social un messaggio che sembra inequivocabilmente confermare il suo addio all’ex gieffino.

In tanti sui social sono curiosi di sapere se sulla vicenda emergeranno ulteriori particolari e se Edoardo si deciderà a sua volta a rompere il silenzio.

