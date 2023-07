Una fan di Ilary Blasi si è sfogata contro la conduttrice con un commento ai suoi scatti sui social.

Ilary Blasi sta trascorrendo alcuni giorni di vacanza in compagnia del fidanzato Bastian Muller in Brasile e sembra che lì una sua fan l’abbia riconosciuta e abbia cercato di avvicinarla. A seguire la donna si è sfogata via social tra i commenti alle ultime foto della conduttrice svelando di esser rimasta delusa dal comportamento da lei avuto nei suoi confronti.

“Buonasera volevo far presente che al momento dello scatto della foto eravamo lì e ti abbiamo riconosciuta, ci avrebbe fatto piacere avvicinarci e salutarti, ma il tuo labiale (non molto elegante) ci ha fatto capire che non era il caso e ci siamo allontanati”, ha scritto, e ancora: “Ricordo che un personaggio pubblico è pubblico perché la gente lo ha fatto diventare tale, a volte per le capacità artistiche o professionali che riveste a volte senza un perché. Sono rimasta delusa non è mio intento denigrare o offendere nessuno”.

Ilary Blasi: lo sfogo di una fan via social

Ilary Blasi è stata criticata da una fan che, a quanto pare, avrebbe voluto avvicinarla e salutarla come si deve durante la sua vacanza in Brasile. La conduttrice al momento non ha replicato e sui social c’è anche chi ha preso le sue difese, sottolineando che non sarebbe stata obbligata a farsi avvicinare dalla donna.

Ilary si trova in vacanza in Brasile in compagnia del fidanzato Bastian e nelle scorse ore ha infiammato i social con un suo bikini da capogiro.