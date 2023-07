Andrea Delogu ha festeggiato il suo secondo anniversario con il fidanzato Luigi Bruno ed è stata bersagliata dalle critiche degli haters.

Andrea Delogu ha festeggiato il suo secondo anniversario d’amore con il fidanzato 23enne Luigi Bruno e insieme a lui si è recata al concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Olimpico di Roma. Come sempre sui social non è mancato chi ha criticato aspramente la conduttrice per la sua relazione con un uomo di 17 anni più giovane di lei e tra gli haters c’è anche chi ha insinuato che lui potesse sembrare suo figlio. La stessa Delogu ha replicato ai commenti di questo genere scrivendo:

“Di solito cancello i commenti stupidi, qui ho deciso di lasciarli, primo perché sono troppi e secondo perché la figura di mer**a è giusto che la gente la faccia fino in fondo. Per tutti gli altri grazie davvero, mamma mia quanto siete romantiche e romantici. Un sacco più di me!”

Andrea Delogu e le foto con il fidanzato: la replica alle critiche

Ancora una volta Andrea Delogu si è vista costretta a replicare alle innumerevoli critiche giunte sui suoi canali social per la sua relazione con il modello Luigi Bruno, con cui ha ritrovato la serenità dopo la fine del suo matrimonio con Francesco Montanari.

In merito alla loro differenza d’età la conduttrice ha affermato a Vanity Fair: “Luigi ha 23 anni, ha l’entusiasmo del crescere e di costruirsi il futuro giorno per giorno. se tanti mi scrivono per incoraggiarmi a vivermi questa storia come mi pare, tanti altri si permettono di criticare la differenza d’età. Perché la società mi deve mettere nella condizione di vergognarmi di essere legata a una persona straordinaria? Siamo fuori di testa.“