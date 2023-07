In occasione del suo 50esimo compleanno Christian Vieri ha rilasciato un’intima intervista sulla sua vita privata al Corriere della Sera.

Dopo il successo sul campo da calcio Christian Vieri ha trovato la sua autentica felicità accanto a sua moglie, Costanza Caracciolo, e alle sue due bambine, Stella e Isabel. Al Corriere della Sera lui stesso ha voluto “gridare” tutto il suo amore nei loro confronti e ha affermato:

“Da quando sto con Costanza: dopo tre mesi abbiamo deciso di fare una famiglia. È stato tutto molto veloce, senza pensare a niente: abbiamo detto proviamo e vediamo come va. Lei mi ha cambiato la vita: mi ha dato due bambine che ogni volta che parlo di loro mi viene da piangere. Non avrei mai immaginato questo amore folle: è pazzia. Se Costanza mi dice che c’è bisogno di qualcosa al mattino per una delle due bambine, volo in pigiama fuori dalla finestra: si chiama amore, ma è così per tutti immagino. Vivo per prendermi cura di loro e di mia moglie”, ha ammesso.

Christian Vieri: il 50esimo compleanno

Christian Vieri ha spento 50 candeline e ha festeggiato con la sua famiglia e gli amici di sempre a Formentera. L’ex calciatore ha espresso tutto il suo amore per la moglie, Costanza Caracciolo, con cui ha realizzato il sogno di costruire una famiglia tutta sua.

La coppia è convolata a nozze in gran segreto nel 2019 e oggi i due sembrano essere più felici che mai accanto alle loro due bambine.