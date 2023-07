Il mondo della cultura piange Milan Kundera, il celebre scrittore 94enne scomparso in queste ore.

Milan Kundera, scrittore, poeta e saggista famoso in tutto il mondo, si è spento a 94 anni. Tra le sue opere più famose vi sono state Il libro del riso e dell’oblio, L’Insostenibile leggerezza dell’essere e L’Immortalità. In queste ore in tanti, tra i suoi fan di tutto il mondo, lo stanno ricordando e omaggiando attraverso i social.

Milan Kundera è morto: il lutto

Il celebre scrittore Milan Kundera si è spento a 94 anni. Nel corso della sua vita si era reso celebre con i suoi libri di poesia, i suoi saggi e i suoi romanzi, tra cui senza dubbio uno dei più famosi è senza dubbio L’insostenibile leggerezza dell’essere.

Milan Kundera

Ha trascorso gran parte della sua vita in Francia, dove ha lavorato come insegnante presso l’università di Rennes e ha vissuto insieme a sua moglie, Vera Hrabanková. In queste ore in tanti tra i suoi ammiratori e lettori di tutto il mondo stanno omaggiando e ricordando il celebre scrittore attraverso i social. Nel corso della sua carriera letteraria Kundera è stato più volte nominato ai Nobel per la letteratura e ha ricevuto innumerevoli premi e riconoscimenti.