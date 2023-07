Emma Marrone ha fatto chiarezza dopo che gli haters si sono scagliati contro di lei per il modo in cui ha trattato un addetto alla sicurezza.

Durante la sua ultima esibizione al festival del mare e della musica di Porto Rubino, Emma si è messa a cantare in mezzo al pubblico e, per questo, avrebbe chiesto a un addetto alla sicurezza di non seguirla. Il video della vicenda è presto rimbalzato sui social, dove c’è persino chi ha accusato Emma di aver trattato male l’uomo in questione. La cantante ha deciso di replicare affermando:

“Vorrei sprecare un minuto della mia vita per spegnere sul nascere l’ennesima polemichetta del giorno. (…) Più e più volte ho chiesto ai signorini della sicurezza di non scortarmi quando ero in mezzo alle persone perché non ce n’era bisogno e perché mi faceva piacere fare le foto con le persone. Comunque era una situazione tranquilla. Quando poi ho deciso di andare in mezzo al pubblico me li sono ritrovati dietro. Quindi il mio ‘andatevene’ era per dire che potevano andare via perché io ero molto tranquilla. Tanto comunque se mi avessero scortata in mezzo al pubblico voi mi avreste detto che sono la solita montata che non ha voglia di stare con le persone. Quindi cattivi e anche incoerenti”.

Emma Marrone: la polemica sull’addetto alla sicurezza

Emma Marrone ama stare accanto al suo pubblico e, durante il suo ultimo concerto a Porto Rubino, ha deciso di concedersi un momento speciale in mezzo al pubblico chiedendo a un addetto alla sicurezza di allontanarsi. Sulla questione ovviamente sono intervenuti gli haters dei social e in tanti, in queste ore, si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

Come sempre Emma ha preferito replicare ai suoi detrattori e in tanti non vedono l’ora di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se la cantante tornerà a parlare dell’argomento.