La modella Sofia Costantini sostiene di aver trascorso una notte di passione con il calciatore Nicolò Zaniolo a Ibiza.

Sofia Costantini è una modella che lavora in pianta stabile a Milano e che, nelle ultime ore, è stata paparazzata da Chi in atteggiamenti intimi con Nicolò Zaniolo. I due si sarebbero conosciuti a Ibiza, e avrebbero trascorso una notte insieme in hotel. A seguire il calciatore sarebbe partito per Roma mentre lei avrebbe fatto ritorno a Milano.

“Era l’una di notte. Lui mi vede, mi viene a parlare, parte subito un bacio. Poi un altro. Ero stanca, non l’ho riconosciuto. Mi ha detto che giocava a calcio, era simpatico, carino, per me era finita lì. Ma, dopo i baci, ci siamo piaciuti e abbiamo trascorso la serata insieme. Quando mi ha detto che era Zaniolo, ero curiosa di conoscerlo perché su di lui ne avevo lette tante: che era superficiale, che era str***o. Secondo me lui è condizionato dagli amici che ha, con me è stato molto carino. Com’è finita la serata? Alle sei del mattino siamo andati in hotel da me. Era giusto: siamo single..“, ha confessato.

Nicolò Zaniolo è finito di nuovo al centro della cronaca rosa e nelle ultime ore è stata la stessa Sofia Costantini – sua presunta nuova fiamma – a svelare alcuni retroscena sul flirt da loro avuto a Ibiza. La modella non ha risparmiato anche alcuni dettagli piccanti sul calciatore e al settimanale Chi ha detto: “Lui è uno che rimorchia, uno che piace. È sfacciato, ha la battuta pronta, non ha problemi a conoscere una ragazza. Quando l’ho conosciuto ero seduta, lui mi guardava e poi si è presentato: “Mi piaci, stiamo insieme”. Almeno è stato diretto…”, e ancora: “Nicolò un bomber? Se la cava…”.

Quanto accaduto tra i due è destinato a restare la storia di una notte o ci saranno ulteriori sviluppi?