Un regalo prezioso tra le mani di Fedez. Anzi, tra le sue dita. Il rapper ha ottenuto un anello unico al mondo dal costo elevatissimo.

Non è certo una novità che a Fedez piacciano oggetti da collezione e altri preziosi. E in queste ore è arrivata l’ennesima conferma con il rapper che si è regalato un preziosissimo anello, un pezzo unico al mondo firmato da Alessandro Bernini. Inutile dire che il costo dell’oggetto sia ovviamente molto elevato e difficilmente alla portata di tutti.

Fedez, il nuovo anello costosissimo

Fedez

A mostrare il nuovo pezzo pregiato della collezione di oggetti preziosi di Fedez è stato Alessandro Bernini, il “gioielliere dei vip”, attraverso un contenuto condiviso su Instagram. L’artista ha pubblicato due foto, una con Federico e una con l’oggetto in questione, dove è stato possibile apprezzare meglio le qualità dell’anello stesso. Si tratta di un pezzo unico al mondo e che dovrebbe rappresentare le due anime di Federico. Infatti, in questo senso, il gioiello si chiama “Two-Sided Soul Ring” ovvero “Anello dell’anima bilaterale”.

Come anticipato, di questo anello ne esiste solo uno al mondo ed è appunto quello fatto appositamente per Fedez, realizzato in oro rosa 18kt, oro bianco 18 kt e diamanti di diverso taglio, colore e dimensione. Per chi si stesse chiedendo il costo dell’oggetto, la certezza è che sia decisamente elevato. Molto probabile che il rapper abbia pagato diverse decine di migliaia di euro per avere questa decorazione preziosa e, soprattutto unica al mondo.

Gli altri pezzi pregiati del rapper

L’anello firmato da Bernini sarà solo l’ultimo pezzo della collezione di oggetti preziosi di Fedez. Infatti, il rapper vanta tanti altri preziosi. Nella sua collezione spiccano, infatti, anche diversi orologi molto pregiati. Da un Richard Mille da oltre 500 mila euro, fino ad altri anelli dal prezzo esagerato. Proprio in tema anelli, dal recente viaggio a Miami è tornato a casa con due acquisti fatti presso lo store di Chrome Heart, un brand di fascia alta molto apprezzato.