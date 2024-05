Sembrava essere solo questione di tempo e così è stato: Ida Platano ha lasciato, in lacrime, il trono over di Uomini e Donne.

Litigate e momenti difficili con Mario e Pierpaolo, poi il crollo e, ora, l’addio. Ida Platano ha lasciato ufficialmente il trono di Uomini e Donne e lo ha fatto in lacrime dopo aver affrontato mille peripezie con i suoi due corteggiati che, piano piano, l’hanno lasciata da sola. La dama ha deciso di salutare tutti in studio dopo l’ennesima delusione in amore.

Ida Platano in lacrime lascia Uomini e Donne

L’avventura di Ida Platano come tronista di Uomini e Donne è finita ufficialmente nel corso della puntata del dating show di Canale 5 andata onda martedì 14 maggio 2024. Dopo aver lasciato lo studio in seguito alla lite con Mario Cusitore e all’eliminazione di quest’ultimo, la tronista è tornata in studio per confrontarsi con Pierpaolo ma, anche con lui, le cose non sono andate bene.

Dopo un botta e risposta molto acceso, infatti, l’uomo ha salutato tutti e ha deciso di lasciare la Platano sola a centro studio. Una situazione triste e anche imbarazzante che ha portato la diretta interessata stupita e scossa. La donna, in lacrime, ha quindi comunicato la sua decisione di lasciare il programma, ovviamente da sola.

Le reazioni in studio e sul web

In studio, Ida è stata consolata da Tina e Gianni, opinionisti del programma, ma anche dalla stessa padrona di casa, Maria De Filippi. Alcuni tra i cavalieri sono intervenuti prendendo le sue parti ma la Platano non è sembrata riprendersi. Molto diverso, invece, l’atteggiamento degli utenti del web che, a quanto pare, sono stati di parere totalmente opposto a quello dello studio. “Ora torna a settembre, vedrete”, ha scritto qualcuno ipotizzando l’addio e il ritorno di Ida dopo l’estate. “Palesemente accanto a Gemma”, ha aggiunto un altro telespettatore.

Di seguito anche alcuni dei post su X degli utenti e dei telespettatori:

a settembre palesemente vedremo Ida accanto a Gemma #uominiedonne pic.twitter.com/6UAgg0XJ1Y — emma soldaini (@EmmaSoldaa) May 14, 2024