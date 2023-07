Indiscrezione su quello che sarà il compenso di Bianca Berlinguer a Mediaset. Dopo l’addio alla Rai, la giornalista è pronta ad una nuova avventura.

Le dimissioni dalla Rai, le indiscrezioni sul passaggio a Mediaset e poi la conferma della sua presenta nei palinesti di Rete 4. Bianca Berlinguer è pronta alla nuova avventura e lo farà dopo aver “strappato” a Pier Silvio Berlusconi un accordo economico notevole, almeno stando alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore.

Bianca Berlinguer, quanto guadagnerà a Mediaset

Bianca Berlinguer

La Berlinguer arriverà a Rete 4 e si alternerà alla conduzione di ‘Stasera Italia’ con Nicola Porro e Augusto Minzolini. Non solo. La giornalista avrà un programma tutto suo del quale, per ora, non sono ancora stati resi noti dei dettagli.

La curiosità trapelata in queste ore, invece, riguarda il compenso che la conduttrice andrà a percepire in questa sua nuova avventura televisiva. Secondo quanto si apprende da Dagospia, la donna “ha strappato a Pier Silvio non solo un contrattote da direttore di telegiornale (qualcosa intorno alle 600 mila euro, il doppio che instascava dalla Rai), ma ha fatto assumere da Mediaset a tempo indeterminato due collaboratrici”.

Insomma, la presentatatrice andrà a guadagnare circa 600 mila euro. Una somma notevole. Va detto, però, che non ci sono certezze su tale indiscrezione e che i diretti interessati non hanno confermato nulla.

Ad ogni modo staremo a vedere come se la caverà Bianca davanti al nuovo pubblico.

Di seguito anche un post Instagram con la conduttrice sull’ultima puntata di Cartabianca andata in onda: