Sono stati annunciati i programmi televisivi della stagione 2023/2024 delle reti Mediaset: ecco cosa vedremo su Rete 4 nei prossimi mesi.

Pier Silvio Berlusconi ha annunciato i palinsesti televisivi della stagione 2023/2024 di Mediaset. Per quel che riguarda Rete 4, la grande novità è ovviamente l’arrivo di Bianca Berlinguer che, dopo una vita trascorsa in Rai, ha rassegnato le proprie dimissioni e si alternerà con Nicola Porro alla guida di Stasera Italia (e nel weekend il programma sarà condotto da Augusto Minzolini). Porro e Berlinguer sono certamente due giornalisti molto differenti, soprattutto con idee e metodi di conduzioni diversi, e sarà interessante vedere questa alternanza. Ma Bianca Berlinguer avrà inoltre anche un nuovo programma di informazione giornalistica e approfondimento politico che non è stato ancora definito: sarà in pratica uno dei volti di punta della nuova stagione di Rete 4. Fra i tre canali principali del gruppo Mediaset, Rete 4 si conferma quello maggiormente orientato all’informazione.

Rete 4: i programmi TV del 2023/2024

Vediamo ora nel dettaglio quali sono i programmi televisivi che vedremo in onda su Rete 4 nel corso della stagione televisiva 2023/2024. Sono confermati tutti i principali programmi degli ultimi anni, da Quarta Repubblica e Fuori dal coro, passando per Quarto grado, Dritto e rovescio e Zona Bianca. Come detto in precedenza, la grande novità sarà rappresentata dal nuovo programma affidato alla conduzione di Bianca Berlinguer per cui c’è davvero molto curiosità. Da capire se ci sarà anche Mauro Corona come ospite fisso nel programma di Bianca Berlinguer ma pare proprio che lo scrittore, che era una presenza costante a Cartabianca, possa seguire la giornalista anche in questa nuova avventura su Rete 4. Vediamo ora nel dettaglio quali sono tutti i programmi di Rete 4 previsti nella stagione 2022/2023:

Stasera Italia (Porro, Berlinguer, Minzolini)

Quarta Repubblica

Fuori dal coro

Dritto e rovescio

Zona bianca

Quarto grado

Verità nascoste (Nuzzi)

