In Un’ottima annata – A Good Year, Ridley Scott e Russell Crowe tornano a lavorare insieme dopo Il Gladiatore: ecco le location del film.

Un’ottima annata – A Good Year è probabilmente uno di quei film che avrebbe meritato un successo maggiore rispetto a quello avuto, ma soprattutto una più alta considerazione da parte della critica nelle varie e prestigiose rassegne e premiazioni dedicata al cinema. La pellicola, tratta dall’omonimo romanzo di Peter Mayle, è diretta da Ridley Scott. Il protagonista della storia è Max Skinner, un cinico broker londinese che, per una serie di disavventure, cambierà completamente la sua vita e il suo modo di essere. Vediamo ora quali sono le location del film.

Un’ottima annata – A Good Year: le location del film

Le splendide location che si possono ammirare in Un’ottima annata – A Good Year si trovano in Francia, per la precisione in Provenza: è qui che il Ridley Scott ha girato il suo film.

Russell Crowe

Il vigneto che fa da cornice a tutto il film è lo Château la Canorgue, che si trova a pochi chilometri di distanza da Bonniuex. Il parse di Canourge è stato molto utilizzato per le riprese del film: nella prima parte, ad esempio, si vede il protagonista Max Skinner cadere in una piscina: quella è proprio la piscina di Canorgue.

Molte altre scene sono invece state girate a Gordes, un piccolo villaggio collinare che si può vedere da lontano anche nella prima parte della pellicola. Quello che viene presentato come il bistrot di Fanny è ad esempio l’Hotel le Renaissance.

Un’ottima annata – A Good Year: il cast del film

A interpretare il ruolo di Max Skinner in Un’ottima annata – A Good Year è Russell Crowe, che è tornato così a lavorare con Ridley Scott dopo Il Gladiatore. Nel cast del film sono inoltre presenti Marion Cotillard, Abbie Cornish e Albert Finney.