Sono stati annunciati i programmi televisivi della stagione 2023/2024: ecco cosa vedremo su Italia 1 nei prossimi mesi.

E’ stata presentata la nuova stagione televisiva delle reti Mediaset e sono quindi stati presentati anche i palinsesti di Italia 1 per la stagione 2023/2024 (oltre che quelli di Canale 5 e di Rete 4). Ciò che caratterizza le reti Mediaset per il nuovo anno sono le tante novità, sia per quanto riguarda i presentatori TV che per quanto riguardo i programmi. E anche su Italia 1 le novità non mancano di certo a partire dal ritorno, dopo molti anni di assenza dal piccolo schermo, di un reality di grande successo: La Talpa. Lo avevamo visto una prima volta sul Rai 2, poi su Italia 1 nel 2005 e nel 2008: ora torna con una nuova edizione, nuovi concorrenti e soprattutto una nuova talpa da scoprire. E poi ci sarà grande spazio per Enrico Papi, che è reduce dal ruolo di opinionista nell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi: ma stavolta avrà dei programmi (parliamo pure al plurale) tutti suoi.

Italia 1: i programmi TV del 2023/2024

Vediamo ora nel dettaglio quali sono i programmi televisivi che vedremo in onda su Italia 1 nel corso della stagione televisiva 2023/2024. Il grande mattatore della rete Mediaset è Enrico Papi che condurrà due nuovi programmi, uno è ancora da definire, l’altro è invece un gioco musicale. Tornano poi programmi storici della rete Mediaset come Le Iene e Freedom ma torna anche La pupa e il secchione con una nuova edizione e, soprattuto, rivedremo sul piccolo schermo il reality show La Talpa. Ecco quali sono tutti i programmi di Italia 1 della stagione 2023/2024.

Enrico Papi

Le Iene

Inside

Un nuovo gioco musicale con Enrico Papi

Freedom

La pupa e il secchione

Italia 1 on stage (Forest, Lipari, Angioni)

Un nuovo programma con Enrico Papi

La Talpa