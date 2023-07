Ecco tutti i programmi e le fiction di Canale 5 nella stagione televisiva 2023/2024: tantissime le novità e anche qualche gradito ritorno.

Pier Silvio Berlusconi ha presentato i palinsesti di Mediaset per la prossima stagione televisiva, quella 2023/2024. E come è noto sono davvero tante le novità. La più importante riguarda l’addio di quella che era una delle presentatrici di punta di Canale 5, ovvero Barbara D’Urso. Ma sono anche tante le novità per quel che riguarda i nuovi programmi in arrivo e i presentatori: torna per esempio Checco Zalone con un nuovo programma in TV. Vediamo allora nel dettaglio quali sono tutte le fiction e tutti i programmo in onda su Canale 5 nella stagione 2023/2024.

Canale 5: i programmi della stagione 2023/2024

Per quanto riguarda i programmi televisivi, una delle principali novità è il Amore + Iva, il programma condotto da Checco Zalone. Torna anche La ruota della fortuna, che sarà condotta da Gerry Scotti. E poi Myrta Merlino prende il post di Barbara D’Urso alla conduzione di Pomeriggio Cinque.

Checco Zalone

Striscia la notizia

Ruota della fortuna – daytime

Caduta Libera speciali – prime time

Io canto Generation

Show dei record

Tú sí que vales

C’è posta per te

Amici

Temptation Island (invernale)

Ciao Darwin

Il Grande Fratello

L’isola dei famosi

Zelig

Michelle Impossible

Felicissima sera

Il più grande karaoke d’Italia

Amore + Iva

Canale 5: le fiction della stagione 2023/2024

Per quanto riguarda le fiction, nel corso della nuova stagione televisiva vedremo su Canale 5 alcuni ritorno come Viola come il mare ma anche tante novità, come Anima Gemella o Se potessi dirti addio.

Maria Corleone: 4 serate con Rosa Diletta Rossi e Alessandro Fella

Anima gemella: 4 serate con Daniele Liotti

La voce che hai dentro: 6 serate con Massimo Ranieri

Se potessi dirti addio: 3 serate con Gabriel Garko e Anna Safroncik

Fantastici 5: 4 serate con Raoul Bova

Vanina Guarrasi: 4 serate con Giusy Buscemi e Giorgio Marchesi

Bardot: 3 serate, una coproduzione France Televisions

Storia di una famiglia per bene: seconda stagione, 4 serate con Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Federica Tronchetti

Viola come il mare: seconda stagione, 6 serate con Can Yaman e Francesca Chillemi