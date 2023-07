Assenza illustre nei palinsesti Rai 2023-24: manca il nome di Fiorello dopo il successo di VivaRai 2! Cosa filtra.

All’Auditorium Rai di via Guglielmo Marconi a Napoli è stata presentata la programmazione 2023-2024 della Rai con i palisesti delle fare reti. Presenti la presidente Soldi, l’Ad Sergio e il direttore generale Rossi. Qualche novità e alcune conferme ma anche un giallo che riguarda l’assenza di Fiorello e del suo show di successo Viva Rai 2!. Al momento non è dato sapere cosa accadrà ma l’amministratore delegato Roberto Sergio ha fatto capire in quale direzione ci si voglia muovere.

Fiorello, è mistero: assente dai palinsesti Rai

Nei palinsesti autunnali della Rai per la stagione 2023-24, come detto, spicca l’assenza del nome di Fiorello. Da quanto filtra, però, la televisione di Stato ha tutte le intenzioni di riportare in onda Viva Rai2! dopo lo straordinario successo della prima edizione su tutte le piattaforme.

A spiegare la situazione è stato lo stesso AD Roberto Sergio intervenuto nel corso della cerimonia a Napoli. “C’è il tema di via Asiago 10, di un palazzo storico dove abitano delle persone”, ha esordito. “Io e il mio staff stiamo ragionando per trovare una soluzione, una sintesi che consenta di riprendere la trasmissione a novembre. L’azienda lo vuole fortemente e faremo di tutto perché ciò possa accadere. Ringrazio Rosario per il suo lavoro incredibile”.

Insomma, da quello che filtra, l’assenza dello showman potrebbe essere solo momentanea. Staremo a vedere cosa accadrà e se ci saranno reazioni da parte del diretto interessato.

