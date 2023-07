Ecco quali sono le location di Il cattivo poeta, che racconta gli ultimi anni di vita di Gabriele D’Annunzio.

Forse il nome di Giovanni Comini a tanti è sconosciuto, eppure è stato un convinto sostenitore del Partito Fascista, oltre che figura di rilievo negli anni ’30 e ’40. A lui fu affidato anche un compito particolare ma ritenuto importante: controllare da vicino Gabriele D’Annunzio. Il rapporto tra i due diventerà sempre più stretto e Comini rivedrà le proprie posizione. Questa storia è stata raccontata nel film Il cattivo poeta, diretto da Gianluca Jodice e uscito nelle sale cinematografiche nel 2020. Vediamo ora quali sono le location di Il cattivo poeta.

Il cattivo poeta: le location del film

Una delle location principali di Il cattivo poeta è la dimora di Gabriele D’Annunzio: il Vittoriale degli Italiani. Quello che vediamo nel film è proprio il vero Vittoriale, che si trova a Gardone Riviera e oggi è un museo che si può visitare (gli oggetti in ogni stanza sono nell’esatta posizione in cui erano quando il Vate è morto, per stessa volontà di Gabriele D’Annunzio). Oltre che la villa, la “Priora“, si possono ammirare anche gli splendidi giardini che la circondano.

Sergio Castellitto

Tra le location di Il cattivo poeta trovato poi anche il Museo dell’Istituto Storico e di Cultura dell’Arma del Genio che si trova a Roma e nel film viene presentata come la Casa del Fascia e, quando è inquadrato nella parte posteriore, come la stazione di Verona Porta Nuova, dove D’Annunzio incontra Benito Mussolini di ritorno dalla Germania.

A Castel San Pietro Romano si trova invece la casa dove abita Lina, la fidanzata di Giovanni Comini.La strada dove D’Annunzio e Comini i fermano con l’auto è invece la via Panoramica a Toscolonano Moderno.

Il cattivo poeta: il cast del film

A vestire i panni del protagonista principale di Il cattivo poeta, ovvero Gabriele D’Annunzio, è Sergio Castellitto. Francesco Patanè interpreta invece Giovanni Comini. Nel cast del film sono inoltre presenti anche Tommaso Ragno, Clotilde Courau, Fausto Russo Alesi, Massimiliano Rossi, Elena Bucci, Lidiya Liberman e Lino Musella.