Nuova replica di Pino Insegno sul caso generatosi con Ainett Stephens riguardo l’età e il non poter fare la Gatta Nera.

Hanno fatto discutere le parole di Pino Insegno riguardo la scelta della nuova Gatta Nera per il programma il Mercante in fiera prossimo a tornare in tv. Il conduttore aveva spiegato che la storica modella Ainett Stephens non sarebbe stata richiamata in quel ruolo perché “diventata un po’ più grande“. Una frase che ha visto la diretta interessata replicare chiedendo le scuse e ora anche il presentatore fare un passo indietro negando la frase.

Pino Insegno non si scusa con Ainett Stephens

Pino Insegno

“Ovviamente ci sarà la Gatta Nera, la stiamo cercando. Ainett (Stephens, ndr) è diventata un po’ più grande, sono passati tanti anni, resta indimenticata icona di quel programma. Chi al suo posto? Ci sarà un altro tipo di scelta. Bisogna sempre cercare di cambiare un minimo le cose perché sono passati 15 anni. Oggi la mia conduzione sarà un po’ più matura, cercherò di essere più mirato”. Erano state queste le parole di Insegno a Davidemaggio.it che avevano poi generato la replica della donna che si era sentita offesa e aveva chiesto delle scuse.

Scuse che, però, non arriveranno come confermato dal conduttore a Tv Blog: “Non capisco perché dovrei, è una mia amica. Ho parlato con lei, le ho mandato un messaggio vocale, le ho detto di non prendersela. L’ho ringraziata per il lavoro svolto… è tutto tranquillo. E poi, anche se avessi detto che è diventata un po’ più grande – e, ripeto, non l’ho detto – è un’offesa? Non ho capito quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato grande”.

Insomma, il caso pare destinato a non chiudersi qui anche perché in molti ritengono le parole del presentatore al limite dell’offesa.

