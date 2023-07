Grande curiosità per un bacio con una ragazza misteriosa del pubblico da parte di Federico Rossi al Tim Summers Hits. Cosa sappiamo di lei?

Una fan, un’attrice o una nuova fidanzata? Chi è la misteriosa ragazza che è stata baciata da Federico Rossi durante il Tim Summers Hits? La risposta resta ancora un grosso punto di domanda. Certo è, che il gesto del cantante diventato virale in poco tempo ha destato grande curiosità. Alcuni dettagli sull’accaduto, però, sono stati svelati dallo stesso giovane artista.

Federico Rossi, chi è la ragazza che ha baciato al Tim Summer Hits

Ricostruiamo un attimo quanto accaduto. Durante l’esibizione di Federico al Tim Summer Hits, il cantante ha avuto modo di cantare dal palco e poi scendere vicino ai fan. Curiosamente si è fermato davanti ad una ragazza mora in prima filma. Una giovane molto carina che si è trovata faccia a faccia con l’artista che, dopo pochi secondi, l’ha baciata davanti a tutti.

Un gesto che pare aver fatto contenta la giovane di cui, però, non si sa molto. Tanti fan hanno pensato si possa trattare della nuova fidanzata del ragazzo, altri hanno ipotizzato si sia trattato di una gag creata ad hoc e quindi che la donna fosse un’attrice.

Qualche dettaglio lo ha detto lo stesso Rossi a Fanpage spiegando quel momento particolare: “Si è creato un bel polverone, ma non mi aspettavo che potesse scatenarlo una cosa così. In quel momento mi sono sentito di fare quella cosa e l’ho fatta, senza voler mancare di rispetto a nessuno, ovviamente, anche perché non sono una persona che fa cose estreme”.

Ma sulla ragazza regna ancora il mistero. Chi è questa mora che ha ricevuto il bacio? Rossi non dà dettagli: “I nostri occhi si erano già incrociati, dopo il concerto mi è venuta a salutare, era serena, credo che sia stato un bel momento. Mi ha dato una scossa emotiva che mi è piaciuta”.

Interessante sapere che i due sembrano andare avanti con la conoscenza: “Se sta proseguendo? Posso dirti che ci sono buone vibrazioni”.

Di seguito anche il post su TiTok con il video di quell’esibizione con tanto di bacio: