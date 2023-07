Destano preoccupazione le condizioni di Fiordaliso ricoverata di nuovo in ospedale per una ricaduta. Le sue parole.

Ad inizio mese era stata ricoverata e operata d’urgenza a causa di una peritonite. Successivamente era stata dimessa ma ora una ricaduta. Stiamo parlando di Fiordaliso le cui condizioni preoccupano anche se, a rendere noto il suo stato di salute, per fortuna, è la stessa cantante. La donna, via social, ha informato tutti i suoi seguaci di quanto, purtroppo, le sta succedendo in queste ore.

Fiordaliso ricoverata di nuovo in ospedale

Fiordaliso

Fiordaliso è di nuovo in ospedale. Come detto in precedenza, è stata la stessa cantante a comunicare la notizia non certo positiva che la riguarda.

L’artista è stata ricoverata di nuovo dopo che, ad inizio mese, era stata operata d’urgenza per una peritonite. L’operazione era andata a buon fine e, infatti, sempre via social aveva rassicurato tutti i suoi fan e ringraziato l’equipe dell’ospedale San Carlo di Nancy di Roma che si era presa cura di lei.

Adesso, però, in queste ore di nuovo il triste annuncio con la donna costretta a tornare nella struttura ospedaliera. “Ho avuto una ricaduta, mi ricoverano e forse mi rioperano. Andiamo avanti. Ne usciremo prima o poi”, ha scritto su Instagram con tanto di foto che la vede sdraiata su un lettino con la mascherina sul volto.

Non ci sono ulteriori dettagli sulle sue condizioni ma solo la speranza che la donna possa risolvere in via definitiva questi problemi.

Tanto l’affetto che si può vedere nei commenti al contenuto social dell’artista. Un forte in bocca al lupo anche da parte nostra.

Di seguito anche il post Instagram della cantante: