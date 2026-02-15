Dall’anello “importante” di Fedez per Giulia Honegger all’incidente di Wanna Marchi: i gossip della settimana

Tante novità dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione: ecco tutti i migliori gossip della settimana.

Tantissimi i gossip che hanno acceso questa settimana, e non solo per la tensione tra Belen e Alessia Marcuzzi. Negli ultimi giorni le notizie dal mondo dello spettacolo, dei social e della televisione sono state davvero numerose. Tra i gossip più chiacchierati Fedez di nuovo papà e l’anello spuntato al dito di Giulia Honegger, il bacio tra Paolo Bonolis e Giorgia e gli addii di Patrizia De Blanck e James Van Der Bee. Scopriamo insieme i migliori gossip della settimana, dal 09 al 13 febbraio 2026.

Lutti nel mondo dello spettacolo: addio a Patrizia De Blanck e James Van Der Bee

Questa settimana è stata una settimana di addi nel mondo dello spettacolo. A Roma è venuta a mancare Patrizia De Blanck all’età di 85 anni. A darne notizia è stata la figlia Giada con un lungo e toccante messaggio su Instagram, in cui ha raccontato il dolore per la perdita e il percorso vissuto accanto alla madre durante la “malattia devastante“, affrontata con riservatezza. Volto amatissimo della tv, la contessa aveva partecipato a programmi come L’Isola dei Famosi e il Grande Fratello Vip.

Lutto anche nel mondo del cinema per la scomparsa di James Van Der Beek, celebre per il ruolo di Dawson Leery in Dawson’s Creek. L’attore combatteva contro un tumore al colon retto, Mediaset per omaggiarlo ha mandato in onda su Italia1 le prime due puntata della serie che lo ha reso tanto famoso in Italia.

Chiara Ferragni di nuovo nella bufera, Fedez sorprende con l’anello per Giulia Honegger (forse incinta)

Durante questa settimana si è tornati a parlare anche dei Ferragnez. Nonostante la separazione, Chiara Ferragni e Fedez continuano a far discutere.

L’influencer è finita al centro delle polemiche per una foto pubblicata e poi rimossa durante una visita a Roma: sullo sfondo compariva una scritta contro la premier Giorgia Meloni. “Meloni dux fascista“, dettaglio che ha scatenato reazioni e critiche sui social.

Intanto il gossip si concentra anche sull’ex marito Fedez. Mentre circolano voci su una possibile terza paternità, il settimanale Chi segnala la presenza di un anello “importante, prezioso ma essenziale“ al dito di Giulia Honegger. Un dettaglio che ha alimentato ulteriormente i rumors, anche se al momento non sono arrivate conferme ufficiali.

Il bacio tra Paolo Bonolis e la cantante Giorgia

Paolo Bonolis ha sorpreso il pubblico durante una puntata di Taratata con un gesto inaspettato: al termine dell’esibizione di Giorgia, l’ha baciata sulle labbra in diretta. La cantante, ospite dello show musicale in onda su Canale 5, aveva appena conquistato il pubblico con un medley dei suoi successi e un omaggio a Michael Jackson.

La cantante ha reagito con stupore, scherzando subito sulla possibile reazione del compagno Emanuel Lo. E proprio il ballerino è intervenuto poco dopo sui social, condividendo il video del momento e scrivendo ironicamente: “Attendo a quello che fai“, rivolgendosi al conduttore.

Incidente per Wanna Marchi: le immagini del viso pieno di lividi e graffi

Tra i gossip che hanno scosso la settimana, giovedì 12 febbraio è arrivata una notizia che ha preoccupato molti fan: Wanna Marchi ha raccontato sui social di essere stata investita da un’auto a Milano mentre attraversava sulle strisce pedonali con il cane.

Nel video pubblicato online, l’ex teleimbonitrice appare con il volto pieno di lividi, graffi ed ematomi e ripercorre quei momenti concitati: “Cado in avanti sul marciapiedi e sento tutti i sassi che mi penetrano nelle mani e nella faccia, un dolore terribile…”. Trasportata in ambulanza, ha rifiutato il ricovero in ospedale.

Adriano Celentano torna sui social: lo scatto che mostra com’è oggi

In conclusione, tra le notizie che hanno animato la settimana social spicca il ritorno sui social di Adriano Celentano. Il Molleggiato ha condiviso un video che mette a confronto le immagini di Rock Economy del 2012 con uno scatto recente che lo mostra oggi, a 87 anni. Un contrasto tra passato e presente che ha emozionato il pubblico.

Il filmato si chiude con una frase già diventata virale: “Potrei anche peggiorare… ma non ve lo garantisco!“.