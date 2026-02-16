Vacanza da sogno per Michelle Hunziker alle Maldive: bikini mozzafiato, mare cristallino e relax nel resort di lusso.

Dopo la stoccata “perfetta” alla proposta piccante ricevuta sui social, Michelle Hunziker vola alle Maldive per lasciarsi alle spalle l’inverno e regalarsi qualche giorno di puro relax. La conduttrice 49enne è sbarcata nelle scorse ore nell’Oceano Indiano insieme alle figlie e a un gruppo di amici fidati, condividendo subito alcuni scatti che la mostrano in bikini sulla spiaggia, sorridente e in splendida forma.

“Io vado a letto super grata, sono sempre felice”

Recentemente, Michelle Hunziker ha anche parlato di ciò che considera davvero fondamentale nella sua vita, durante un’intervista al settimanale Elle. Le sue parole mettono al centro la gratitudine e la famiglia: “Io vado a letto super grata, sono sempre felice e anche quando ci sono i momenti difficili, perché li abbiamo tutti, ma ho sempre tantissime cose per le quali essere estremamente grata. Per cui vado a letto e dico sempre prima un gran bel grazie. Finché c’è la salute delle mie figlie, di mio nipote e della mia famiglia, sento una grande stabilità e armonia nella mia vita privata“.

Michelle Hunziker e il fisico da urlo in bikini alle Maldive

La bionda conduttrice di origini svizzere soggiorna nello splendido resort di lusso “Diamonds Thudufushi”, situato nell’Atollo di Ari, considerato uno dei luoghi più affascinanti dell’Oceano Indiano. Proprio da questo angolo di paradiso ha condiviso alcune foto che la ritraggono mentre si gode la spiaggia e il mare turchese.

A corredo degli scatti ha scritto: “C’è qualcosa riguardo quest’isola… è semplicemente magica“. Le immagini pubblicate sui social raccontano un soggiorno all’insegna del sole, del mare cristallino e della serenità. Michelle Hunziker appare radiosa, con il fisico tonico in bikini e l’entusiasmo che da sempre la contraddistingue. Per lei il tempo sembra davvero essersi fermato.