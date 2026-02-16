Manuela Villa attacca Domenica In e Mara Venier dopo la puntata sul centenario di Claudio Villa: lo sfogo sui social.

Dopo le scintille o i malori in diretta, la puntata di Domenica In dedicata al centenario di Claudio Villa ha acceso una polemica che coinvolge direttamente la trasmissione condotta da Mara Venier. La celebrazione del grande artista, con ospiti in studio le figlie più giovani e l’ultima compagna, ha lasciato fuori Manuela Villa e suo fratello Claudio Jr., scatenando una reazione durissima sui social.

Centenario di Claudio Villa: la polemica dopo la puntata di Domenica In

Durante la puntata di Domenica In, come riportato da Biccy, in studio erano presenti le figlie più giovani del cantante, Aurora e Andrea Celeste, insieme a Patrizia Baldi, ultima compagna di Claudio Villa. Un racconto che ha celebrato la figura dell’artista ma che, a quanto pare, non ha menzionato Manuela Villa né suo fratello Claudio Jr., figli nati dalla relazione con Noemi Garofalo e riconosciuti solo dopo la morte del cantante. La mancata citazione ha spinto Manuela Villa a intervenire pubblicamente.

Le accuse di Manuela Villa contro il programma di Mara Venier

Alle due del mattino ha pubblicato su Instagram un lungo messaggio in cui ha raccontato di aver seguito la puntata con emozione, salvo poi sentirsi ferita. “Era una domenica di febbraio del 2026 e d’improvviso ho provato un brivido nel sentir parlare di mio padre a Domenica In“, ha scritto.

Ma subito dopo ha aggiunto: “Poi ho provato ribrezzo per quella indifferenza nei miei confronti e di mio fratello. Quel fare finta di niente… Quel desiderio di ‘speriamo che non esistano per nessuno e che nessuno si accorga di loro’. Beh, mi dispiace per voi ma noi esistiamo siamo sempre esistiti ed esisteremo fino a quando Dio lo vorrà“.

Nel suo intervento social, la cantante ha precisato di non voler alimentare polemiche, ma di sentire la necessità di chiarire la propria posizione. “Non potrete mai cancellare la realtà. Il pubblico ha decretato e io mi affido alla gente che vede e che sa. Voce di popolo, voce di Dio si dice! La tv a volte purtroppo, garantisce agli ospiti tranquillità a discapito della verità e per questo io dico basta ipocrisia“, ha aggiunto.

Parole che puntano direttamente alla gestione televisiva della celebrazione da parte di Mara Venier e che trasformano una puntata commemorativa in un caso mediatico. Infine, l’appello conclusivo all’unità: “Vi ricordo anche che amare Claudio Pica (nostro padre in arte Claudio Villa) vuol dire amare tutto di lui. Il prima, il mentre e il dopo. (…). Quale miglior messaggio d’amore quello di essere uniti per farlo ricordare? Questo è il segreto. Ma forse è un pensiero troppo semplice in un mondo dove si cerca di complicare le cose“.