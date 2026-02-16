Andrea Bocelli salirà sul palco dell’Ariston in qualità di super ospite dell’ultima serata di Sanremo 2026. C’è un “dettaglio” che unisce l’artista toscano al Festival.

Per Sanremo 2026, Carlo Conti ha puntato su ospiti di alto livello. Dopo aver annunciato la presenza di Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e la star internazionale Alicia Keys, il direttore artistico ha fatto sapere che il protagonista musicale della serata finale sarà Andrea Bocelli. Il noto tenore italiano tornerà nel posto che lo ha visto nascere artisticamente per regalare una performance emozionante al pubblico.

Andrea Bocelli ospite nella puntata finale di Sanremo 2026

Nel corso dei giorni scorsi, dopo aver annunciato i nomi dei co-conduttori, Carlo Conti ha reso noti i nomi degli ospiti del Festival di Sanremo 2026. Se per inaugurare l’evento ha scelto la voce della pop star Tiziano Ferro, per chiuderlo ha puntato sulla voce tenorile di Andrea Bocelli. L’iconico tenore tornerà all’Ariston dopo sette anni di assenza per celebrare le origini e quel luogo che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

Il “dettaglio” che unisce l’artista toscano al Festival

Il ritorno al Festival di Sanremo cade in un anno non casuale. Nel 2026, infatti, il cantante toscano celebra i 30 anni di “Romanza”, l’album che con oltre 20 milioni di copie ha fatto conoscere la sua musica in tutto il mondo.

Fra Andrea Bocelli e la kermesse canora c’è un solido legame. Come non citare Pippo Baudo, il conduttore e talent scout fu il primo a notare il suo talento e a scommettere sulle sue doti artistiche.

Nel 1995 l’artista si esibì per la prima volta al teatro Ariston, intonando “Con te partirò”. Una partecipazione che ha dato il via ad una carriera internazionale inossidabile. “Il pubblico dell’Ariston, mia mamma che faceva il tifo, mio padre commosso nel buio della sala… Sanremo per me è un album di ricordi a cui torno sempre con il cuore” dichiara Bocelli rievocando il momento della sua prima performance sanremese.

Oggi a distanza di più di trent’anni, il tenore torna in riviera ligure con un bagaglio artistico e professionale molto più grande, ma con lo stesso desiderio di stupire il pubblico.