Rossella Brescia a Verissimo parla del dolore per la morte del padre e replica con una stoccata al video messaggio dell’ex Luciano Cannito.

Rossella Brescia è tornata nel salotto di Verissimo per festeggiare i suoi trent’anni di carriera fra danza, radio e recitazione. Un traguardo importante che vuole celebrare con orgoglio e gratitudine. Nel corso dell’intervista la ballerina ha parlato anche del dolore per la perdita del padre. Il momento cruciale della puntata è stato rappresentato dal confronto a distanza con l’ex compagno Luciano Cannito, che ha voluto mandare un video messaggio per spiegare le cause della loro rottura, avvenuta nel 2024.

Rossella Brescia parla della scomparsa del padre

Dopo aver ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera, Rossella Brescia si è lasciata andare a confessioni intime. Nel salotto di Silvia Toffanin ha svelato di essere molto addolorata per la scomparsa del padre, che ha rappresentato una figura fondamentale per lei. La ballerina ha confidato che spera di poterlo sognare per poterlo sentire ancora vicino.

Nonostante il dolore per la perdita, l’artista è orgogliosa di aver ereditato il carattere forte della madre, una donna che sta cercando di andare avanti anche senza l’uomo della sua vita.

Il video messaggio di Luciano Cannito e la stoccata di Brescia

Nel corso della puntata si è inevitabilmente parlato anche della fine della relazione con Luciano Cannito. Ad un certo punto Silvia Toffanin ha mostrato un videomessaggio in cui il coreografo si rivolge alla sua ex, cercando di spiegare le motivazioni del loro addio.

Un messaggio carico di pensieri filosofici, in cui ha tentato di dare una valida motivazione alla fine del loro amore. Nel suo discorso il coreografo ha parlato dell’amore che si trasforma e della sofferenza provata. Rossella Brescia, tuttavia, non ha compreso le parole del suo ex, replicando con grande sincerità. “Io non ho capito” ha detto la ballerina con grande delusione e rammarico.

Scherzando ha poi sottolineato che questa vicenda “Sta diventando una serie turca”, in cui la narrazione televisiva è ben lontana dalla realtà dei fatti.