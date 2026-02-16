In un’intervista a Che Tempo che Fa, Vanessa Incontrada rivela quando si sposerà e racconta i dettagli del matrimonio con Rossano Laurini.

Vanessa Incontrada è pronta a compiere il grande passo con il compagno Rossano Laurini. Dopo anni di relazione e la nascita di un figlio, oggi adolescente, l’artista convola a nozze con l’uomo della sua vita. Nel corso della sua ospitata a “Che tempo che fa”, ha raccontato di essere molto presa dai preparativi della cerimonia, a cui parteciperanno tanti volti noti dello spettacolo. Ecco, a seguire, tutti i dettagli che rivelato.

Vanessa Incontrada: l’annuncio del matrimonio con Rossano Laurini

Vanessa Incontrada è legata sentimentalmente a Rossano Laurini dal 2007. Nel 2008 i due hanno accolto l’arrivo di Isal, il loro unico figlio. Nel 2022 la coppia, tuttavia, ha attraversato un periodo di crisi, tanto da essere stata sul punto di dirsi addio. Nonostante la dolorosa separazione, il loro amore è stato più forte, riuscendo a risorgere dalla cenere.

Ad ottobre 2025, in un’intervista a Vanity Fair, l’attrice e conduttrice televisiva ha annunciato le nozze con Laurini. “Mi sposo perché mi sono innamorata di nuovo“ ha confessato Incontrada con grande gioia e commozione.

La data e i dettagli sulle nozze a Che Tempo che Fa

Ospite a “Che tempo che fa” per parlare dei suoi impegni professionali, Vanessa Incontrada ha raccontato di essere alle prese con i preparativi delle nozze. L’artista di Follonica ci ha tenuto a precisare che sarà una “cerimonia semplice, con poca gente“.

“Ci saranno tanti amici e colleghi” ha svelato Incontrada nel salotto di Fabio Fazio, senza però citare i nomi di coloro che parteciperanno all’evento.

Nel corso dell’intervista ha anche rivelato il mese in cui si svolgerà la cerimonia: “Sarà a settembre, ma non dico di più”. L’attrice, infatti, non ha annunciato la data precisa delle nozze e soprattutto non ha spoilerato la location in cui si terrà la cerimonia.