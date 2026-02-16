Il matrimonio fra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni potrebbe essere in crisi. Fra gli indizi della rottura c’è il dettaglio nella casa di Roma messa in vendita.

Aria di tempesta fra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. L’influencer e il calciatore si sono conosciuti nel 2021 e nel 2023 sono convolati a nozze. Stando ad alcune indiscrezioni, la coppia starebbe attraversando un periodo di crisi. Fra gli indizi che lasciano presagire la rottura c’è la vicenda della casa in vendita e un dettaglio su Instagram che non è passato inosservato.

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni: spunta la casa in vendita

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni vivono in una bellissima casa al centro di Roma. Un attico arredato in stile moderno, di ben 280 mq, dal valore di 2,5 milioni di euro. Un nido d’amore in cui la coppia trascorre i momenti più importanti della giornata, rilassandosi dopo giornate di lavoro intense.

A quanto pare, però, il grande appartamento situato nel quartiere Camilluccia-Farnesi, a pochi passi dallo Stadio Olimpico, è stato messo in vendita. Difficile comprendere le reali motivazioni che hanno spinto l’imprenditrice digitale e il calciatore a compiere una scelta di questo tipo.

Alla base della scelta potrebbe essere una crisi fra i due, tanto da lasciar pensare ad un allontanamento definitivo.

L’indizio sulla presunta fine del matrimonio sui social

Circolano indiscrezioni riguardo la fine del matrimonio fra Chiara Nasti e Mattia Zaccagni. Oltre alla faccenda della casa in vendita, ad insospettire i fan c’è anche un dettaglio emerso sui social. I fan più attenti hanno notato che i due hanno smesso di seguirsi l’uno con l’altra. Facendo una breve ricerca, sul profilo di Nasti non appare il nome di Zaccagni fra i follower e viceversa.

Un segnale chiaro che le cose fra la fashion blogger e il centrocampista della Lazio non stiano andando per il meglio.

Gabriele Parpiglia ha contattato Chiara Nasti per far chiarezza sulla vicenda, cercando di mettere a tacere le voci di rottura. L’imprenditrice digitale ha svelato che dietro alla scelta di mettere in vendita la casa ci sarebbe il desiderio di tutelarsi dai troppi furti subiti. La 28enne avrebbe poi spiegato che lei e il marito stanno solo attraversando una “crisi passeggera“.