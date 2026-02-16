Lucio Presta, nel suo libro “L’Uragano- Soli, fulmini e saette” attacca duramente Sonia Bruganelli, ex moglie di Paolo Bonolis: nel mirino i presunti tradimenti.

Lucio Presta ha spesso espresso il suo parere personale su Sonia Bruganelli. Nel suo libro, tuttavia, la sua opinione diventa più tagliente, passando in rassegna momenti salienti della vita matrimoniale fra Paolo Bonolis e l’autrice televisiva. L’ex agente indica la Bruganelli come la causa della rottura fra lui e il noto conduttore, con cui ha lavorato per anni. Un duro attacco in cui non risparmia nulla, passando dai possibili tradimenti alle manipolazioni professionali.

Il libro rivelazione di Lucio Presta

Lucio Presta è stato per un lunghissimo periodo il manager di Paolo Bonolis, affiancandolo nei momenti di trionfo così come in quelli di oblio. Un rapporto professionale basato sulla fiducia, interrottosi nel 2024 per cause ancora da definire.

Nel suo libro “L’Uragano- Soli, fulmini e saette”, il 66ene analizza le motivazioni del loro addio, additando Sonia Bruganelli come artefice del loro allontanamento.

“Nel 2024, Amadeus va a La Nove, la Rai cerca qualcuno che possa sostituirlo e così mi viene l’idea di proporre il grandissimo ritorno di Paolo Bonolis alla conduzione di Affari Tuoi e poi a Sanremo. Il progetto di portare Paolo in Rai si scontra però con i desideri di Sonia. A Mediaset può continuare a produrre mentre in Rai no, perché bisogna far parte dell’albo dei fornitori e la sua iscrizione ormai era scaduta” racconta nel suo libro Presta, spiegando come la produttrice abbia impedito il ritorno in Rai del noto conduttore.

Il racconto dei tradimenti di Sonia Bruganelli

Nella sua fatica letteraria, Lucio Presta riporta anche un momento cruciale della loro collaborazione professionale. Sonia Bruganelli aveva confessato al marito di aver avuto dei rapporti intimi con il suo agente. A tal punto il presentatore aveva deciso di affrontare apertamente il suo manager, riguardo ciò che gli aveva detto l’ex moglie.

“Paolo, mi devi guardare. L’idea che tu stia guardando fuori dalla finestra mentre mi stai dicendo che io, Lucio Presta, sono stato con tua moglie, fisicamente, non mi va giù. Mi devi guardare in faccia” scrive nel libro, rievocando il momento di confronto con Bonolis.

Presta racconta che, sentendosi ferito, in quel frangente, rivelò al conduttore di Avanti un altro i numerosi tradimenti della consorte: “Ti vorrei dire che tua moglie è stata con quel chirurgo, quel noto conduttore, quel noto cantante che ha vinto Sanremo, quel noto ballerino, quel dirigente e altri che vorrei evitarti, con un artista di un musical”

Dopo quell’episodio il loro rapporto umano e professionale si è incrinato inevitabilmente, ed oggi Presta ha voluto mettere nero su bianco tutta la vicenda di cui è stato protagonista suo malgrado.