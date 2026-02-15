Che fine ha fatto Maddalena Corvaglia? Dalla storica esperienza a Striscia la Notizia ai nuovi progetti tra social e tv, ecco cosa fa oggi.

Per tutti resta “la velina bionda” di Striscia la Notizia. Un ruolo iconico che ha segnato profondamente il suo percorso professionale e personale. Ma che fine ha fatto Maddalena Corvaglia? Negli ultimi anni si è parlato anche della fine della sua storica amicizia con Elisabetta Canalis, ma oggi l’attenzione è tutta sulla nuova fase della sua vita…

Perché Maddalena Corvaglia ha lasciato l’Italia

Nel 2023 l’ex velina Maddalena Corvaglia ha scelto di lasciare Milano, città in cui ha vissuto a lungo, per trasferirsi a Palma di Maiorca, capitale delle Baleari, insieme alla figlia Jamie. Una decisione che ha colto di sorpresa molti, ma che lei stessa ha spiegato in un’intervista rilasciata a Il Messaggero.

Il cambiamento è stato radicale e legato principalmente a una questione di sicurezza. Secondo quanto raccontato, Milano sarebbe peggiorata sotto questo profilo dopo il periodo Covid, diventando per lei una città meno vivibile rispetto al passato.

“Di base lavoro tanto con i social; al momento ho scelto di non impegnarmi in grosse produzioni per stare con mia figlia in una fase particolare della crescita. Accettare progetti e conduzioni più lunghe vorrebbe dire dovermi allontanare per due -tre mesi, ed al momento la priorità è essere vicina a Jamie, accompagnandola con la mia presenza durante l’adolescenza“, ha dichiarato successivente al Quotidiano di Puglia.

Cosa fa oggi e l’ipotesi di tornare in tv

Nonostante il trasferimento e la nuova organizzazione della sua vita, Maddalena Corvaglia continua a lavorare tra la Spagna e Milano, dedicandosi soprattutto ai social e a brevi conduzioni. La televisione resta parte del suo percorso, anche se in una forma diversa rispetto al passato.

Oggi, ha dichiarato al al Quotidiano di Puglia di guardare al futuro con nuove idee. “Ho in mente un po’ di cosine, la tv non è più quella di una volta. Far questo lavoro può voler dire anche farlo su youtube o su tv online; ciò che voglio è continuare a comunicare con le persone” ha concluso.