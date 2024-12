Elisabetta Canalis ospite di Francesca Fagnani a Belve ha finalmente rivelato come sono oggi i rapporti con Maddalena Corvaglia.

Nella puntata di Belve andata in onda ieri, martedì 3 dicembre, tra gli ospiti più attesi c’è stata Elisabetta Canalis, l’ex Velina più amata dagli italiani. La “chiacchierata” con Francesca Fagnani ha spaziato dall’amore alla carriera, dalla famosa ricetta del pollo alla piastra alle questioni più delicate del suo passato.

Ma non poteva mancare la domanda sulla sua ex collega ed ex migliore amica, Maddalena Corvaglia. Le due da anni si sono allontanate per motivi che non sono mai stati rivelati ufficialmente, ma adesso la showgirl ha rotto il silenzio.

Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia: la fine dell’amicizia

Durante l’intervista, Elisabetta Canalis ha affrontato un tema delicato: il suo attuale rapporto con Maddalena Corvaglia. Le due, celebri per il loro passato come veline di Striscia la Notizia, sono state per anni un simbolo di amicizia e complicità, sia davanti alle telecamere che nella vita privata.

Tuttavia, come spesso accade, la vita ha portato le due a percorrere strade diverse. Alla domanda della Fagnani sull’interruzione della loro amicizia, Elisabetta ha risposto con sincerità: “Io non facevo bene a lei, lei non faceva bene a me“.

Qui una parte dell’intervista a Belve.

Nonostante la distanza che oggi separa le due ex veline, Canalis ha mostrato un’apertura che lascia intravedere una possibile riconciliazione. Ha infatti dichiarato: “Ci parliamo. Le voglio un bene dell’anima, ma la vita ci ha allontanate. Questo non vuole dire che non ci rincontreremo“.

Elisabetta Canalis torna a parlare della ricetta del pollo alla piastra

Uno dei momenti più iconici della puntata è stato quello in cui Elisabetta Canalis è tornata a parlare della famosa ricetta del pollo alla piastra pubblicata da una nota rivista di gossip ormai molti anni fa.

“Io voglio sapere chi è la persona che ha scritto quel box. Mi ha rovinato. Come hanno fatto tutti a ricordarsi nel tempo di una cosa del genere?!” ha detto con ironia la Canalis.