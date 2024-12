Dopo mesi di silenzio arrivano nuove indiscrezioni: Meghan Markle sta preparando il suo cooking show che uscirà nel 2025.

Dopo mesi di silenzi e presunte tensioni nella famiglia reale, adesso Meghan Markle è pronta a stupire tutti con il suo grande ritorno in televisione. Secondo le ultime indiscrezioni, riportate anche dal Corriere della Sera, la moglie del principe Harry nel 2025 avrà uno show tutto suo.

Secondo quanto riportato da Page Six, la duchessa del Sussex debutterà con un nuovo programma su Netflix, previsto per l’inizio del prossimo anno. Lo show, che si concentrerà su cucina, giardinaggio e intrattenimento, rappresenta un’importante mossa per rilanciare la sua immagine pubblica e il suo percorso imprenditoriale.

Meghan Markle: un progetto legato al lifestyle

Lo show di Meghan Markle su Netflix non sarà un semplice programma culinario. Si inserisce in un contesto più ampio legato al lancio del suo nuovo marchio lifestyle, American Riviera Orchard.

Nonostante le difficoltà iniziali nella promozione del brand – tra cui l’invio di cestini di marmellate a celebri amici come Kris Jenner e Chrissy Teigen – il marchio promette di essere una piattaforma versatile e innovativa.

Meghan Markle

Secondo fonti vicine alla duchessa, Meghan ha collaborato con esperti esterni per sviluppare sia il progetto Netflix sia il marchio, anche se si vocifera che lo staff della Fondazione Archewell, creata con il marito Harry, abbia fornito supporto strategico.

La passione di Meghan per la cucina

Non è la prima volta che Meghan Markle si avvicina al mondo della cucina. Durante la sua permanenza nel Regno Unito, ha pubblicato un libro di ricette per sostenere i sopravvissuti all’incendio della Grenfell Tower e ha partecipato a iniziative culinarie solidali, come una cena con donne afghane in California.

Il ritorno in TV di Meghan Markle, unito al debutto del suo marchio lifestyle, punta a consolidare la sua posizione nel panorama imprenditoriale e mediatico. Le aspettative sono alte, e il 2025 si preannuncia come un anno cruciale per la duchessa del Sussex.