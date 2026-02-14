In vista di Sanremo 2026, Serena Brancale fa parlare per il brano “Qui con me” e per i presunti ritocchi estetici: il prima e dopo.

C’è grande attesa per la presenza di Serena Brancale a Festival di Sanremo 2026. La cantante salirà sul palco con una veste nuova e con un brano molto personale, “Qui con me“, con cui omaggerà la madre scomparsa. Ma se da un lato l’emozione per la canzone è forte, dall’altro a colpire i fan è anche il suo aspetto fisico, che negli ultimi tempi sembra essere cambiato. Già durante la sua partecipazione alla kermesse nel 2025, molti utenti sui social avevano notato dei presunti ritocchini. Ecco, a seguire, il prima e dopo della cantante.

Nel corso degli anni, osservando le foto di Serena Brancale, è possibile notare alcune differenze rispetto agli scatti più recenti. Le immagini del passato mostrano lineamenti più morbidi, mentre oggi alcuni tratti appaiono maggiormente definiti.

A far discutere sono soprattutto gli zigomi, che sembrano più alti ed evidenti rispetto a qualche anno fa. Anche le labbra appaiono più piene e voluminose.

Si tratta di cambiamenti che hanno acceso il dibattito tra i fan, soprattutto durante la sua partecipazione al Festival nel 2025, quando in molti hanno iniziato a commentare il suo aspetto sui social.

Anche il seno avrebbe attirato l’attenzione, con alcuni che ipotizzano un leggero aumento di volume. Tuttavia, è molto difficile fare confronti precisi, anche perché non esistono foto in bikini risalenti al passato che possano offrire un paragone diretto.

Il cambio look per Sanremo 2026: com’è oggi

Nonostante le voci insistenti, è importante sottolineare che Serena Brancale non ha mai confermato ufficialmente di essere ricorsa alla chirurgia. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata dalla cantante per smentire o confermare le ipotesi circolate sul web.

Nel frattempo, ciò che è certo è il cambiamento nel look per Sanremo 2026. La cantante è tornata ai capelli scuri, scegliendo il castano. A “Sarà Sanremo” ha annunciato il titolo del brano “Qui con me” sfoggiando la nuova chioma e indossando un elegante abito nero lungo con spalline-scultura. Un’immagine meno sgargiante rispetto a quella dello scorso anno.