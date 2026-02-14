Fedez, Angelica Montini rompe il silenzio con un video su TikTok: il gesto riaccende il gossip prima di Sanremo 2026.

Mentre Fedez sembra aver ritrovato l’amore con Giulia Honegger e le voci su una nuova paternità si fanno sempre più insistenti, un volto del suo passato torna a parlare. Non l’ex moglie Chiara Ferragni, ma Angelica Montini, che nelle ultime ore è tornata al centro del gossip per un video apparso su TikTok.

Fedez e Angelica Montini: la relazione segreta

Secondo le indiscrezioni circolate in passato e riportate dal settimanale Chi, tra Fedez e Angelica Montini ci sarebbe stata una relazione segreta. Un legame che, stando ai rumor, sarebbe nato e proseguito durante la storia del rapper con Chiara Ferragni, dunque prima del matrimonio celebrato nel 2018. Si tratta di indiscrezioni che negli anni hanno alimentato il gossip online, pur senza conferme ufficiali da parte dei diretti interessati.

Dopo la fine del rapporto con l’imprenditrice digitale, Federico Lucia ha voltato pagina mostrandosi in compagnia di diverse ragazze. La sua vita privata è tornata più volte al centro dell’attenzione mediatica, tra nuove frequentazioni e paparazzate.

Alla fine, però, il rapper sarebbe rimasto completamente stregato da Giulia Honegger. Con lei la relazione, almeno per ora, sembrerebbe procedere a gonfie vele, segnando un nuovo capitolo nella sua vita sentimentale.

Angelica Montini rompe il silenzio con un video su TikToK

A far discutere è un filmato pubblicato su TikTok in cui Angelica Montini, insieme all’amica Viviana, canta e si diverte sulle note di un brano di Fedez, Pensavo fosse amore e invece. Una scelta che non è passata inosservata agli utenti.

Nei commenti in molti si sono detti sorpresi, scrivendo frasi come: “Qualcuno ha paura di essere dimenticato“. Un’osservazione che ha acceso i sospetti su una possibile frecciatina al cantante, pronto a partecipare al Festival di Sanremo 2026 con Marco Masini. Tuttavia, la giovane non ha replicato e nemmeno il rapper ha commentato (per il momento) l’accaduto.