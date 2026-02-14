Addio a Shelly Desai, volto di “C’è sempre il sole a Philadelphia”: l’annuncio della famiglia e il “giallo” sulla morte.

Dopo l’addio al protagonista di Dawson’s Creek, il mondo dello spettacolo si trova a salutare un altro interprete che ha attraversato decenni di televisione e cinema. Shelly Desai, attore indiano noto soprattutto per i suoi ruoli ricorrenti in “Men of a Certain Age” e “C’è sempre il sole a Philadelphia“, è morto. L’annuncio del portavoce della famiglia.

Addio a Shelly Desai: il successo con “C’è sempre il sole a Philadelphia”

Shelly Desai è stato forse meglio conosciuto per il ruolo di Carlos nella serie TNT “Men of a Certain Age”, trasmessa dal 2009 al 2011. Nella produzione vestiva i panni di un dipendente del negozio di articoli per feste gestito dal personaggio di Ray Romano, prendendo parte a 14 episodi accanto ad Andre Braugher e Scott Bakula.

Tra i personaggi che lo hanno reso riconoscibile anche al pubblico italiano c’è quello del proprietario dell’hotel Hwang in “C’è sempre il sole a Philadelphia”.

La sua carriera televisiva è stata costellata da numerose partecipazioni in serie di grande popolarità. Nel 1994 ha interpretato un tassista nel primo episodio di ER , tornando poi in un’altra puntata della stessa serie. Nel corso degli anni è comparso anche in Ugly Betty, Friends , Star Trek: The Next Generation , St. Elsewhere , Hill Street Blues , Hunter , The A, Baskets e History of the World: Part II ., confermandosi un volto ricorrente e apprezzato del panorama televisivo americano.

L’annuncio della sua scomparsa

Shelly Desai è morto all’età di 90 anni. Il decesso è avvenuto martedì a Los Angeles per cause che non sono state rese note. A comunicarlo è stato un portavoce della famiglia, che ha diffuso la notizia. L’attore lascia la moglie Phyllis, le figliastre April e Dawn e i nipoti Sean, Sofia e Dylan.

La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la famiglia e per quanti hanno lavorato con lui nel corso della sua lunga esperienza professionale.