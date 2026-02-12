Incidente per Wanna Marchi, spuntano le immagini del viso pieno di lividi e graffi: come sta adesso

Wanna Marchi racconta di essere stata investita da un’auto: il video sui social con il volto pieno di lividi, graffi ed ematomi spaventa i fan.

Dopo essersi tatuata la sua iconica frase “i cogloni vanno inc*lati”, nelle scorse ore Wanna Marchi ha rivelato di essere stata investita da un’auto a Milano mentre portava a spasso il cane nel pomeriggio di mercoledì 11 febbraio. A raccontarlo è stata lei stessa attraverso un video pubblicato sui social, in cui appare visibilmente provata e con il volto segnato da lividi, graffi ed ematomi.

Wanna Marchi investita a Milano: il racconto sui social

Nel video condiviso sui social, Wanna Marchi ripercorre quei minuti concitati. “Io ricordo solo una macchina che mi arriva qua“, dice, descrivendo l’attimo prima dell’impatto. Si trovava sulle strisce pedonali quando è stata travolta. Dopo lo scontro, la caduta in avanti e il dolore intenso: “Ero sulle strisce pedonali, poi cado in avanti sul marciapiedi e sento tutti i sassi che mi penetrano nelle mani e nella faccia, un dolore terribile“.

Il racconto prosegue con immagini confuse: “Poi mi ricordo che mi trovavo su un’ambulanza e mi chiedevano come si chiama? E sapevo come mi chiamavo. Dove abiti? E non me lo ricordavo“.

I soccorritori intervenuti sul posto avrebbero proposto il trasferimento in ospedale, ma l’83enne ha spiegato di aver rifiutato. “Io mi sono rifiutata assolutamente, soprattutto quando mi hanno detto che l’ospedale era lo stesso in cui è morto mio marito“, ha dichiarato. Motivando così la sua decisione.

Il viso pieno di lividi, graffi ed ematomi: come sta adesso

Tra le persone accorse subito dopo l’incidente c’era anche Davide Lacerenza, ex compagno della figlia Stefania Nobile. Nel video, Wanna Marchi lo ringrazia pubblicamente: “Poi è arrivato Davide che io devo sempre ringraziare, non so perchè ma lui arriva sempre, bello come un Dio“. Anche lui avrebbe cercato di convincerla ad accettare il ricovero, ma senza successo.

Determinata, la ex teleimbonitrice ha ribadito la volontà di non voler ulteriore esposizione mediatica: “Io so chi sono, non voglio articoli sui giornali, non voglio niente, voglio solo tornare a casa mia“. Le immagini del suo volto tumefatto, condivise online, hanno colpito molti utenti.