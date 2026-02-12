Barbara D’Urso sorprende sui social: la sua “speciale” collezione è incredibile

Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle, Barbara D’Urso condivide su Instagram le immagini di una sua collezione molto particolare.

Volto amatissimo della televisione italiana, di recente reduce dal successo di Ballando con le Stelle Barbara D’Urso è seguitissima su Instagram, dove conta 3 milioni di follower. Una numerosa community, con cui ama interagire e raccontare aspetti inediti della sua vita. Di recente, infatti, ha scelto di mostrare le immagini di una sua particolare passione, che l’ha spinta a dare vita ad una preziosa collezione.

Barbara D’Urso pronta a tornare in tv dopo Ballando con le Stelle

Barbara D’Urso è una delle conduttrici televisive più note nel panorama televisivo italiano. Per più di un decennio è stata il volto di punta della quinta rete, rimanendo al timone di Pomeriggio 5, il programma di intrattenimento pomeridiano. A giugno 2023, tuttavia, Pier Silvio Berlusconi ha scelto di non rinnovarle il contratto, ponendo fine al loro lungo sodalizio professionale.

Dopo due anni di stop, la conduttrice è tornata in tv in una veste inedita, cimentandosi come ballerina nello show Ballando con le stelle. Un’esperienza che le ha dato tanto e soprattutto le ha permesso di ritornare sul piccolo schermo.

Conclusa l’avventura nello show danzante, la presentatrice napoletana sembra pronta a riapparire in tv, magari al timone di programma targato Rai.

Barbara D’Urso mostra la sua ‘particolare’ collezione

Da buona napoletana, Barbara D’Urso ama preparare il caffè con la moka. La passione per il “caffettuccio” l’ha spinta a collezionare numerose macchine da caffè. Nella cucina della conduttrice sono presenti diversi modelli, spaziando dalla classica a quella super stilosa con i cuoricini.

‘E’ solo una parte della mia collezione” ha affermato, mostrando le immagini di alcuni pezzi della sua collezione. Fra i modelli più belli ha esibito una moka firmata Dolce & Gabbana, il cui costa si aggirerebbe intorno ai 100 euro. Del resto per le grandi passioni non si bada a spese.