Elodie e Franceska fanno sul serio: “Iannone non la sta vivendo benissimo”, l’indiscrezione

Elodie e Franceska sono sempre più unite e pronte ad un grande passo. Andrea Iannone non sembra aver preso bene la nuova relazione dell’ex fidanzata.

Elodie e Franceska sembrerebbero ormai una coppia. Il settimanale Oggi ha dedicato il nuovo numero al rapporto fra la cantante e la ballerina, soffermandosi sull’ipotesi della convivenza. Mentre le due appaiono felici e affiatate, Andrea Iannone non sembra aver dimenticato del tutto la sua ex, nonostante sia stato paparazzato in compagnia di Rocio Munoz Morales.

La fine della relazione fra Andrea Iannone ed Elodie

Elodie ed Andrea Iannone sono stati insieme tre anni, durante i quali non sono mancati progetti importanti. La pop star aveva più volte dichiarato di voler mettere su famiglia con il pilota, sebbene non si sentisse ancora pronta al grande passo. Il 36enne, invece, non voleva più aspettare, e a quanto pare ha dato un ultimatum alla fidanzata, spingendola a compiere una scelta drastica.

Da inizio gennaio si vocifera di una rottura fra i due, anche se la notizia non è mai stata ufficializzata dai diretti interessati. Al contempo la cantante è stata beccata spesso in compagnia di Franceska Nuredini, ballerina 23enne. Il pilota, invece, è stato più volte paparazzato in atteggiamenti intimi con Rocio Munoz Morales.

Andrea Iannone non accetterebbe la rottura con Elodie

Il settimanale Oggi è tornato a parlare dell’eventuale relazione fra Elodie e Franceska, lanciando un’indiscrezione sulla possibilità di una convivenza fra le due. L’articolo, però, si sofferma anche su Iannone, ultimo fidanzato dell’artista romana. Stando alle dichiarazioni di Oggi, il pilota non starebbe vivendo bene la fine della relazione con la cantante, e ancor meno il fatto che lei abbia già un’altra storia.

“Pare che lui non la stia vivendo benissimo e cerchi consolazione di fiore in fiore pur di non pensare” si legge sul settimanale.

Una notizia che arriva all’indomani delle foto pubblicate su Diva e Donna, dove il 36enne appare in atteggiamenti teneri con l’ex moglie di Raul Bova. Da settimane si vocifera di una loro assidua frequentazione, anche se l’attrice spagnola aveva confessato a Domenica In di voler procedere con cautale prima di imbattersi in nuove relazioni.