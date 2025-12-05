“I cogl*oni vanno inc*lati”: Wanna Marchi se lo tatua e il video esplode su TikTok

A 83 anni Wanna Marchi si tatua la frase che l’ha resa famosa: il video su TikTok diventa virale e scatena reazioni contrastanti sui social.

Dopo la serie TV è cresciuto il mito, e Wanna Marchi continua a cavalcare l’onda della sua controversa notorietà. A 83 anni, la storica televenditrice – finita in carcere anni fa con la figlia Stefania Nobile per associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata – ha deciso di sorprendere ancora una volta. La sua nuova ‘uscita’? Un tatuaggio con la frase che l’ha resa famosa: “I cogl*oni vanno inc*lati“.

Wanna Marchi si tatua la sua frase più famosa

Il gesto non è frutto dell’intelligenza artificiale né di una trovata di marketing: è tutto vero e documentato. Il video, pubblicato su TikTok il 4 dicembre dall’utente @bloodgabe, mostra Wanna Marchi mentre si fa tatuare e poi commenta soddisfatta: “I cogl*oni vanno inc*lati, a parte Wanna Marchi che sono io, piacere di conoscervi, se se li è tatuati a 83 anni… potete farvelo anche a voi, a 70, 80, 92, perché no?“. Il filmato ha rapidamente superato le 326.000 visualizzazioni, generando oltre 500 commenti, tra entusiasmo, ironia e aspre critiche.

Tra le reazioni degli utenti, c’è chi l’ha definita “Frase più vera mai esistita“, ma anche chi ha sottolineato il peso del passato giudiziario della donna: “Io tatuerei sull’altro braccio che le truffatrici vanno in galera” e “Non ha capito il concetto della funzione rieducativa della pena“. Altri commenti, meno indulgenti, recitano: “Sgradevolissima” o “Che persona elegante devo dire“.

Il commento della figlia Stefania Nobile

Anche Stefania Nobile ha rilanciato il video su Instagram, commentando con ironia: “Ragazzi, guardate un po’… sei soddisfatta del tuo primo tatuaggio?“. Wanna Marchi ha risposto con fermezza: “Tatuatelo anche voi e non dimenticatelo mai; chi lo dimentica è perduto“.

La figlia ha quindi promesso: “Il prossimo lo faccio io e scrivo: ‘Se non li incuo io, lo fa qualcun altro’“. La replica di Wanna, tra le risate, non si è fatta attendere: “Sì e dopo lo incu*a Davide“, con riferimento a Davide Lacerenza, compagno della figlia, recentemente coinvolto in una vicenda giudiziaria.